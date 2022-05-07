BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
YEREL

Sokaktakiler neye uğradığını şaşırdı! Herkes bir yana kaçıştı

ŞANLIURFA’da vatandaşlara saldıran sokak köpekleri, belediye ekiplerince toplatıldı.

Kent merkezinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Kaldırımda yürürken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, belediye ekiplerine haber vererek köpeklerin toplatılmasını istedi. Kısa sürede olay yerine giden belediye ekipleri, sokak köpeklerini hayvan kurtarma aracına koyarak götürdü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu, özür diledi! Nagehan Alçı eleştirilerine 'vız gelir tırıs gider' demişti
Ekrem İmamoğlu, özür diledi! Nagehan Alçı eleştirilerine 'vız gelir tırıs gider' demişti
Nureddin Nebati’yi Güldür Güldür tiye aldı! Oluyor mu öyle ya?
Nureddin Nebati’yi Güldür Güldür tiye aldı! Oluyor mu öyle ya?
Ölüme böyle gitmişler! Düşen uçağın pilotlarının son görüntüleri ortaya çıktı
Ölüme böyle gitmişler! Düşen uçağın pilotlarının son görüntüleri ortaya çıktı
Kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu sapık yakalandı
Kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu sapık yakalandı
Ekrem İmamoğlu yine söylediğinin tam tersini yaptı! Makamı büyüdükçe boynu bükülmez oldu
Ekrem İmamoğlu yine söylediğinin tam tersini yaptı! Makamı büyüdükçe boynu bükülmez oldu
MHP'nin eski Tekirdağ milletvekili Kemalettin Nalcı, miras yüzünden abisine kurşun yağdırdı
MHP'nin eski Tekirdağ milletvekili Kemalettin Nalcı, miras yüzünden abisine kurşun yağdırdı
Kadınları gizlice videoya çektiler! Mersin'de 3 sapık kaçak yakayı ele verdi
Kadınları gizlice videoya çektiler! Mersin'de 3 sapık kaçak yakayı ele verdi
Taksiye binen kadınlar yolculuk bitiminde taksicinin isteğiyle şaşkına döndüler
Taksiye binen kadınlar yolculuk bitiminde taksicinin isteğiyle şaşkına döndüler
Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelirse ne olur? Hadi Özışık yorumluyor...
Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelirse ne olur? Hadi Özışık yorumluyor...
Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı! İşte o anlar...
Köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen kişi Rambo Okan çıktı! İşte o anlar...