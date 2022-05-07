Sokaktakiler neye uğradığını şaşırdı! Herkes bir yana kaçıştı
ŞANLIURFA’da vatandaşlara saldıran sokak köpekleri, belediye ekiplerince toplatıldı.
Kent merkezinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Kaldırımda yürürken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, belediye ekiplerine haber vererek köpeklerin toplatılmasını istedi. Kısa sürede olay yerine giden belediye ekipleri, sokak köpeklerini hayvan kurtarma aracına koyarak götürdü.