Ayda 8 bin TL kazanan Afganla sokak röportajı olay oldu: Burada savaş çıksa savaşır mısın?

Günlük 300, aylık 7-8 bin TL kazandığını söyleyen Afgan sığınmacıyla yapılan sokak röportajı sosyal medyada olay oldu.

Vatandaş TV YouTube kanalı tarafından İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında Afganistan'da ailesini bırakıp Türkiye'ye gelen Afgan sığınmacıyla yapılan sokak röportajı olay oldu. Ayda 7-8 bin TL kazandığını belirten Afgan sığınmacıya bir genç "Biz iş bulamazken sen 7-8 bin liraya çalışıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Başka bir genç ise sığınmacıya "Bu ülkede savaş çıksa bize yardım edecek misin?" sorusunu yöneltti.