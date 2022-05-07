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Konserde hayranlarına twerk yaptı! Sütyenli klibinden sonra yine olay oldu

İngilizce klibinde sütyenle kalması tartışma yaratan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki bu sefer de twerk yaptı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sözleri ve hareketleriyle olay yaratmaya devam ediyor. İki hafta öncesine kadar İngilizce klibinde sütyeniyle kalması nedeniyle tartışma yaratan Tilki'den yeni bir video geldi. Tilki'nin bir konser etkinliği sırasında kendisini dansa kaptırdığı görüldü. Tilki'nin bu anları sosyal medyada da çok sayıda izlenme aldı. Takipçileri, dans hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

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