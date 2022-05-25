BIST 2.375
DOLAR 16,09
EURO 17,28
ALTIN 966,26
MEDYA

Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 14. bölüm fragmanı

Üç Kız Kardeş dizisi 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Üç Kız Kardeş 31 Mayıs 2022 Salı akşamı Kanal D'de...

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş. Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Yargı dizisi 34. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Yargı dizisi 34. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Show TV'nin Aziz dizisi 27. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 27. bölüm fragmanı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı sözleri yıllar önce FETÖ'nün kanalında da söylemiş
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aynı sözleri yıllar önce FETÖ'nün kanalında da söylemiş
Antalya Havalimanı'nda Rus turistin ihtihar girişimi! Çığlık çığlığa o anlar kamerada
Antalya Havalimanı'nda Rus turistin ihtihar girişimi! Çığlık çığlığa o anlar kamerada
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan saat 22.00'de görüşürüz dedi neyi açıklayacak kaçış planı varmış
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan saat 22.00'de görüşürüz dedi neyi açıklayacak kaçış planı varmış
Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ kavgasının tamamı : Zekeriya Öz'ün heykelini dikiyordun
Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı FETÖ kavgasının tamamı : Zekeriya Öz'ün heykelini dikiyordun
Cüretkar dansıyla genç kızlara meydan okudu! Tuğba Ekinci siyah mayosuyla şov yaptı
Cüretkar dansıyla genç kızlara meydan okudu! Tuğba Ekinci siyah mayosuyla şov yaptı
Celal Şengör Hazreti Musa diye biri yok Hz. İbrahim masal! Fatih Altaylı Celal girme dedi ama...
Celal Şengör Hazreti Musa diye biri yok Hz. İbrahim masal! Fatih Altaylı Celal girme dedi ama...
Kazılmış mezar görünce öyle bir tepki verdi ki Twitter yıkıldı! Bülent Ersoy'un endişeli sözleri şaşırttı
Kazılmış mezar görünce öyle bir tepki verdi ki Twitter yıkıldı! Bülent Ersoy'un endişeli sözleri şaşırttı
Ali Koç Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ'nün bankası Bank Asya'dan aldığı krediyi sorunca...
Ali Koç Rasim Ozan Kütahyalı'ya FETÖ'nün bankası Bank Asya'dan aldığı krediyi sorunca...