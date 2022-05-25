6 ay önce Kapalıçarşı'ya poşetle dolar bozdurmaya gelmişti! 'Hükümet dini bütün insanları çarptı

KAPALIÇARŞI'da doların 8.75 lira seviyelerini gördüğü gün elinde poşet içindeki dolarlarla görüntülenen ve ''Haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. 8.80'i görünce bozacağım" diyen adam 6 ay sonra yine Kapalıçarşı'daydı. Bu kez ise 'yine dolar bozduracak mısın" diye soran gazeteciye, "Şu anda dolar bozdurmayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce hükümet bizi çarptı, herkesi çarptı. En çok da dini bütün insan kesimi çarptı" dedi

'Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasından 6 ay sonra Türk Lirası, döviz karşısında KKM'nin açıklandığı günlerdeki durumuna geri döndü.

Euro kuru 17,25'ten işlem görürken dolar kuru ise 16 TL seviyesinin üzerinde. Halk TV Muhabiri Dilan Alp, 23 Eylül 2021'de Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı sonrası dolar kuru 8,74'e yükseldiği sıralarda Kapalıçarşı'da bir vatandaşa mikrofon uzatmış ve vatandaş aynen şunları söylemişti:

6 ay önce Kapalıçarşı'da ne demişti?

"Döviz artışını bekliyordum. 8.80'ini bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini kâr yapmak için bekliyorduk. Biz düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Dolar'a Euro'ya koyuyoruz. O yüzden al sat yapıyoruz."

Hükümet bizi çarpınca şapa oturduk!

Bugün, Dilan Alp aynı vatandaşa tekrar mikrofon uzattı. Vatandaş bu sefer, "Şu anda dolar bozdurmayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce hükümet bizi çarptı, herkesi çarptı. En çok da dini bütün insan kesimi çarptı. İnandığımız faiz haram olduğu için, biz kesinlikle şey olmayacak diye düşündük ama hepimizi çarpınca hepimiz şapa oturduk" dedi.

Kur Korumalı Mevduat'a neden geçmedi?

Doları bozdurmak için 30 TL seviyesine gelmesini beklediklerini ifade eden vatandaş 'Kur korumalı mevduata geçmediniz mi?' sorusu üzerine ise, "Onlar hikaye kimse yemiyor o numaraları" dedi. Vatandaş ayrıca, "Şu anda piyasa allak bullak, kimin ne yaptığı belli değil. Kimseye şu an güven olmaz ne hükümete, ne muhalefete" şeklinde konuştu.