Osman Nuri Kabaktepe: Yarın seçim olsa İstanbul'u alırız

Ekonomik sıkıntılar için "Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krizin nedeni AK Parti'nin uyguladığı politikalar değil" diyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yarın seçim olsa İstanbul'u alacaklarını öne sürdü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Haber Global'de katıldığı programda İstanbul seçimleriyle ilgili iddiasını dile getirdi. Ekonomiden siyasete, seçimden taksi meselesine pek çok başlığın ele alındığı programda Kabaktepe, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kabaktepe şunları söyledi:



-Yarın seçim olsa İstanbul'u alırız. Verilere dayanarak, ankete dayanarak söylüyorum. 15 aydır sahada yaptığımız çalışmalardan ve analizlerden dolayı bunu söylüyorum.

- İki yıldır tüm dünyayla beraber Türkiye'nin de içine girdiği ekonomik bir problem var. Dünyada A rakamından B rakamına çıkmış temel şeyler. Orantısal olarak nereden nereye gittiğine bakmak lazım. Burada bu sürecin ortaya çıkış nedeni AK Parti'nin yönetim süreci değil, vatandaş bunu AK Parti'nin düzelteceğini biliyor.

- Dünyada sağlık krizini en iyi yöneten üç ülkeden birisi Türkiye. Ekonomik daralma ve krizden geçiyoruz bunun farkındayız, vatandaşın talepleri için elimizden geleni yapacağız.

- 2 yıllık süreç içerisinde pandemide ülkeler ekonomiden zarar gören esnafa, işletmelere, tekil esnaflara, sanayiciye, üreticiye, memura nasıl destek oldu? Pandemi sürecinde küresel ekonomik krizi en iyi yönetebilen ve geçirebilen ülkelerden birisiyiz.

AK Parti 1994 ruhunu getirdi mi?

- Kurumsal yapı genel bir karakter oluşturur. Partinin kurumsal yapısında kayıp olmaz, ben bunu kazanabilirim ben bunu kaybedebilirim. Her tarih her insana başka şeyler hatırlatır.

- Türk siyasetinde kadının en çok görünür hale geldiği dönem AK Parti dönemidir, kadını Türk siyasetinde en çok görünür kılan Erdoğan'dır.

- Partilerin 3 yılda bir kongre dönemi var. Bizim göreve gelmemiz AK Parti'nin normal kongre süreciyle oldu. Bunlar doğal akışında olan şeyler. Bayrak yarışı bir gün muhakkak sizin o bayrağı devredeceğiniz anlamına gelir.

- Biz son yerel seçimleri kaybettik. Bir seçimin kaybı arkadaşlarımızın başarısızlığına işaret etmez. Siz seçimle ilgili yeter ve gerek şartları yerine getirip getirmediğinizle kendinizi değerlendirebilirsiniz. Sadece kazandığımız değil kaybettiğimiz seçimi de alıp değerlendiririz. Bizde fatura kesme geleneği yoktur.