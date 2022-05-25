Pençe Kilit operasyonunda İsveç'in PKK desteği ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

Pençe Kilit Operasyonu'nda bir mağarada ele geçirilen çeşitli çapta silah ve mühimmatların yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 dikkat çekti.

Teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırısı sonrasında Pençe Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

Sıkıştırıldıkları mağarada ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaralar da tespit etti. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandığı çok sayıda mühimmat, silah ve araç-gereç ele geçirdi.

Mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi. Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken, bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar dikkat çekti.