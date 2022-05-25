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Kocaeli'de onlarca kaçak TIR'dan inip şehrin içine dağıldı! Trafik kontrolünde inanılmaz görüntü

KOCAELİ'de kaydedilen ve bir TIR dolusu göçmenin koşarak kaçtığı anların yer aldığı görüntülere açıklama geldi. Valilik, kaçan onlarca göçmenden 35'inin yakalandığını, diğerlerinin ise arandığını duyurdu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz pazar günü jandarma ekipleri trafik kontrolü sırasında bir TIR'ı durdurdu. Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmen, TIR kasasının içine saklanmış halde bulundu.

TIR'dan inip koşarak kaçtılar
Ancak şüpheliler, yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalıştı. Valilik, 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i de Bangladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını açıkladı.

1 organizatör tutuklandı
Yabancı uyrukluların ülkeye girmesini organize eden kişinin de tutuklandığı belirtildi. Kaçan diğer göçmenleri arama çalışması ise sürüyor.

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