Türkiye Kupası finali öncesi dinlenme tesisleri savaş alanına döndü! İki takım taraflarları çatıştı

ZİRAAT Türkiye Kupası finali öncesi ortalık fena karıştı. TEM Otoyolu Sakarya ve Kocaeli geçişinde bulunan dinlenme tesislerinde karşılan Kayserispor ile Sivasspor taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye Kupası final maçı öncesi alarm zilleri çaldıran olay. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için Kayserispor ile Sivasspor maçına giden taraftarlar TEM Otoyolu Sakarya ile Kocaeli geçişindeki dedinlenme tesisinde karşılaştı. Tarafların kavgaya aşlaması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgayı güçlükle ayıran ekipler, taraftarları aralıklarla tekrardan İstanbul’a doğru gönderdi. Tekrardan kavgaya başlayan taraftarlardan yaralanan 8 kişi Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken taraftarları taşıyan otobüsler zarar gördü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken taraftarların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın yanlış bir şey olduğunu belirten Kayserili Ahmet Kaya, “Bunlara ben hiç razı değilim. Futbol bu, futbolda kim kazanırsa alkışlamak lazım. İki şehir yan yana, komşu. Böyle şey olmaması lazım. Ayıp bir şey” şeklinde konuştu.