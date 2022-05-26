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Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

BURSA’da boşanma aşamasındaki karısının evinde doğalgazı açıp evi havaya uçurmak için düzenek kurduğu iddia edilen adam ve yanındaki oğlu gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evden komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini keserek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.'ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)'yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğünde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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