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Fenerbahçe taraftarı 'Şike davası' tanığı Talip Doğan Karlıbel'i adliyede tokatladı!

FENERBAHÇE'li bir taraftar, Ergenekon ve 3 Temmuz Şike davalarında tanık olan Talip Doğan Karlıbel'e adliyede tokat attı. Taraftar, o anları telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Ergenekon ve 3 Temmuz Şike kumpaslarında aktif rol alan isimlerden Talip Doğan Karlıbel, mahkemeye gittiği sırada bir Fenerbahçe taraftarı tarafından tokatlandı.

Karlıbel, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet ettiğini itiraf etmiş ve 2014'te Aziz Yıldırım'a hakaretten de 1740 lira para cezası almıştı.

Fenerbahçe taraftartarı, Karlıbel'e adliyede tokat attığı anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etmişti
Odatv'nin haberine göre Talip Doğan Karlıbel, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet ettiğini itiraf ederek şunları söylemişti:  “Evet, F.Bahçe’yi ben şikayet ettim. UEFA’ya 12 sayfalık rapor gönderdim. Arkadaşlarımızla organize olduk. 200 ayrı maille aynı raporlar ulaştı. Raporlarda TFF’nin ‘üç maymun’u oynadığı, bu kararı verebilecek durumda olmadığı, savcı ve polisin iş yapamaz hale getirilmeye çalışıldığı, F.Bahçe ile ilgili şike faaliyetleri iddiaları ve F.Bahçeli yöneticilerin suç örgütleriyle ilişkileri gibi ayrıntılı bilgiler verdim” dedi. Karlıbel, bu raporların UEFA’nın Türkiye’ye gelişinde katkısı olduğunu savunarak “Bana teşekkür yazısı göndereceklerini söylediler.”

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