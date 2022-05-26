Gaziantep'te canlı bomba paniği! Emniyetin önünde vurulma anı kameraya anbean yansıdı

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde 'kendisini patlatacağını' belirten kişi polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın vurulma anı kameraya anbean yansıdı.

GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek polislere 'kendisini patlatacağını' söyledi. Zanlı 'canlı bomba' olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy bulvarı tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait drone ile etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı. Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şüpheli yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.