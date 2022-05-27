Uğur Dündar: Cumhurbaşkanı Erdoğan şapkadan tavşan çıkartabilen bir lider

Uğur Dündar'ın gazeteci Ayşenur Arslan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanma başarısının altını çizerek "Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanmış, şapkadan tavşan çıkarmayı hüner haline getirmiş bir lider" sözlerine Arslan'ın itirazı sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Gazeteci ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Halk TV'de Medya Mahallesine konuk olduğunda söylediği sözler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Dündar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanmış, şapkadan tavşan çıkarmayı hüner haline getirmiş bir lider" sözlerine itiraz etti.

Dündar "Sevgili Ayşenur şunu kabul edelim, tüm eleştirilerimize rağmen şu gerçek ortada. Sayın Erdoğan seçim kazanmayı bilen bir lider. Bu gerçeği somut bir şekilde görüyoruz karşımızda. Bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazanmış bir lider. Kaybederse ilk kez kaybetmiş olacak." dedi.

Arslan'ın "İstanbul'u saymıyor musun?" sorusuna Dündar "İstanbul'u saymıyorum çünkü bizzat kendisi yarışmadı orada" dedi. Arslan'ın "Sokaklarda onu gördük" itirazına "Gördük ama sayın Binali Yıldırım neticede adaydı. Kendisinin birebir olduğu seçimleri kaybetmedi. Kaybederse ki büyük olasılıkla kaybedeceği görülüyor ilk kaybı olacak. Bu nedenle hiçbir şekilde hata yapma şansı yok kader seçimi olacak hata yapma şansı yok. Karşımızda seçim kazanmayı becerebilen şapkadan tavşan çıkarmayı hüner haline getirmiş bir lider var." şeklinde yanıt verdi.