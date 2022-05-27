'Görmedik' deyip ıslık çaldılar! Seyirciyi kırmayıp Ajda Pekkan açtı: Sizlere olan saygımdandır

Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Şarkıcı, beyaz kostümünün yırtmacının açılması ve izleyicilerin ıslık çalması üzerine "Bu tarz kostümleri giyme sebebim sizlere olan saygımdandır" dedi.

Ajda Pekkan, iki yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı. Söz yazarı Fikret Şenes hakkında konuşan Pekkan, “Fikret Şeneş olmasaydı ben olmazdım, bu şarkılar ile biz olmazdık. Sayın Şeneş için lütfen büyük bir alkış istiyorum” dedi. Şarkıcı, beyaz kostümünün yırtmacının açılması ve izleyicilerin ıslık çalması üzerine “Şarkılarımızı her yerden dinlersiniz, radyodan, CD’den… Ama sahnenin bir büyüsü, bir illüzyon şovu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz kostümleri giyme sebebim sizlere olan saygımdandır” dedi. Ajda pekkan bir erkek seyircinin “Göremedik” diye bağırması üzerine de yırtmacını bu kez kendisi açarak bacağını gösterdi. Pekkan’ın bu hareketi konsere damga vurdu.