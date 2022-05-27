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Su da içmeyiverin! 'Telefonu çıkar' diyenlere özendi 'Açım' diyen adama sözleri pes dedirtti: Eskiden...

İSTANBUL'da yapılan bir sokak röportajında su fiyatlarını eleştiren adama 'su da içmeyiverin' diyen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı karıştırdı.

Sokak röportajlarında ekonomiyle ilgili eleştiride bulunan gençlere 'telefonunu çıkar' diyen adamlardan sonra bu kez de ortaya 'su da içmeyiverin' diyen adam çıktı. Youtube kanalı Nokta TV tarafından İstanbul'da yapılan bir sokak röportajında emekli maaşının olduğunu ama yetmediğini belirten bir adam 'Benim karnım aç, ne yiyeceğim ben şimdi' dedi.  22 yıldır emekli olduğu söyleyen adam 3300 TL maaş aldığını açıkladı. Ekonomiyi eleştiren adamın 'Bir poğaça olmuş 6 lira, çay olmuş 7 lira, bir su üç lira, bu fiyata su mu olurmuş' sözlerini duyan çevredeki bir yaşlı bir adamın 'su da içmeyiverin' sözü sosyal medyada olay oldu. Sözlerini sürdüren yaşlı adam "Sabah evde suyu içeceksin, çıkacaksın. Eskiden su mu içiyordun? Nerede yağmur suyu görsek onu içiyorduk" sözleriyle pes dedirtti.

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