Cannes Nilperi Şahinkaya için hüsranla bitti! Villaya gidince şok oldu

Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarının kaldığı villaya hırsız girdi. Kimliği ve pasaportu çalınan güzel oyuncu, olayın ardından Türkiye Konsolosluğu'na koştu.

Son dönemde Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde canlandırdığı Seyyal karakteriyle adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla festivalin tadını çıkaran Nilperi Şahinkaya tatsız bir olay yaşadı. Önceki gece, güzel oyuncu ve arkadaşlarının kaldıkları villaya hırsız girdi. İddiaya Çalınan eşyalar arasında Nilperi'nin kimliği ve pasaportu da vardı. Oyuncu önce polise başvurdu. Olay sonrası büyük şok yaşayan Şahinkaya yardım için soluğu Marsilya'daki Türkiye Konsolosluğu'nda aldı. Güzel oyuncu başına gelenleri anlatıp geçici pasaport çıkarttı.