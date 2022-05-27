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TRABZONSPOR

İYİ Partili Koray Aydın'dan Trabzonspor göndermesi: Ağlama duvarına gidip ağlasınlar

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray, "Trabzonspor sevgisi ve aşkının zirve yaptığı günleri yaşıyoruz. Ankara'da Trabzonlu olmayıp çok sayıda Trabzonsporlu var. Daha hareketli olduğunu da görüyorum. Ortam daha güzel. Yer olarak bu işlere daha uygun hale geldi" dedi. 

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara'da düzenlenen Trabzon günlerinde 61 Saat'e konuştu.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının bazı kesimleri rahatsız etmesi ile ilgili Aydın, "Ağlama duvarı var. Ben İsrail'e gitmiştim bakanken. Merak ettim, ağlama duvarına gittim. Herkes elini oraya dayamış ağlıyor. Onlar da ağlasınlar. Eskiden hazıra konmaya alıştılar, ondan kurtulmanın getirdiği bir psikolojik problem içindeler. Bugüne kadar Anadolu futbolunun bütün emeklerini alıp götürenler onlar. VAR'ın varlığı ile avantajlarını kaybettiler. Önceden iş ayarlayıp kolay şampiyonlukları elde edemeyecekleri düzen oluştu. Onun için biraz sesleri çıkmalı, çıksın, biraz daha bağırsınlar" dedi.

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