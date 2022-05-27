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Z kuşağı oy kullanmasın! Hakan Ural 'ürkütücü değil mi' dedi gençlerden tepki yağdı

Hakan Ural sunuculuğunu yaptığı programda Z kuşağıyla ilgili, "Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Z kuşağı oy kullanmamalı" yorumunda bulundu.

Hakan Ural sunuculuğunu yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı programda Z kuşağına yönelik açıklamalarda bulundu. “Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?” başlıklı sokak röportajını değerlendiren Ural, Z kuşağı ile ilgili “Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, ideolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence.” dedi. Ural’ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

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