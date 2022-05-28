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FETÖ'cü hain Enes Kanter'den alçak paylaşım! Erdoğan posterini ayaklarıyla çiğnedi

FETÖ'cü Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına almasına tepki yağdı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı.

Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, insanlar bu posterlere basarak liderlere tepkilerini gösterdi.

ABD vatandaşı olup soyadını değiştirdi
ABD vatandaşı olduktan sonra “Freedom” soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına alması büyük tepki çekti.  

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