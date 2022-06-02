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DÜNYA

Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya

RUSYA devlet televizyonu Rossiya 1 canlı yayınında akılalmaz sözler sarf edildi. Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü dönemde Rus televizyonu Rossiya 1'nin sunucusu Sunucu Olga Skabeyeva "Gerçek bir savaş başladı. Üçüncü Dünya Savaşı." ifadelerini kullandı. Sunucunun sözleri tartışmalara neden oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü dönemde Rus televizyonu Rossiya 1'nin sunucusu Sunucu Olga Skabeyeva "Gerçek bir savaş başladı. Üçüncü Dünya Savaşı." ifadelerini kullandı.

Daha önce yapılan yayınlarda, nükleer füzelerin Londra’ya 202 saniyede ulaşabileceği şeklinde ifadeler kullanılmış, Kiev yönetimine destek veren İngiltere hedef alınmıştı.

Canlı yayında korkutan Üçüncü Dünya Savaşı mesajı
Rossiya 1'de çeşitli konukların katıldığı canlı yayında, son olarak Batı ile yeni bir dünya savaşından söz edildi. Sunucu Olga Skabeyeva, "Gerçek bir savaş başladı. Üçüncü Dünya Savaşı." ifadesini kullandı.

Bütün olarak NATO'yu askerden arındırmaya zorlanıyoruz
"Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun bittiğini itiraf etmenin vakti geldi" diyen Skabeyeva, "Sadece Ukrayna'yı değil, bütün olarak NATO'yu askerden arındırmaya zorlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna ile başlatılan savaşı "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlıyor.

Müdahale etmeye çalışan herkes bunun bedelini ağır öder
Rus sunucu ayrıca, İngiltere ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedarik ettiğine dikkati çekti. Siyaset Bilimci Vladimir Avatkov da "Özel operasyona müdahale etmeye çalışan herkes bunun bedelini ağır öder." diye konuştu.

Nükleer saldırı seçeneği masada
Öte yandan konuşmasının devamında nükleer müdahale seçeneğine işaret eden Skabeyeva, "Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki özel operasyonuna müdahale etmek için sıraya giren o kadar çok insan var ki harekete geçmeliyiz. Ama henüz nükleer bir saldırıya başvurmadan nasıl davranacağımızı bulamadık." dedi.

Rusya Devlet Duması Üyesi Oleg Matveychev, çatışmaya doğrudan müdahil olmaya karar veren Polonya'nın, Rusya'nın bir sonraki hedefi olabileceğini ima etti.

"Sıradaki hedef Polonya olur"
Matveychev, "Polonya askeri müdahaleye başlarsa, mevcut sınırlarının savaş sonrası askeri anlaşmalarla garanti altına alındığını anlaması gerekir. Bu sınırları geçerlerse, savaş sonrası tüm anlaşmalar geçersiz kılınır. Polonya'nın sınırları, sınırları geçerlerse değersiz olur. Varlıklarının pamuk ipliğine bağlı olacağını anlamalılar." şeklindeki görüşlerini paylaştı.

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