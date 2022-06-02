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MEDYA

Kanal D'nin Seversin dizisi 2. bölüm fragmanı

Seversin dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Seversin'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Seversin 8 Haziran 2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Tolga, şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör; Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve AVM'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya, bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken genç kızların sevgilisi Tolga, Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

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