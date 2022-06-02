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POLİTİKA

Meral Akşener vatandaşla diyaloğunu paylaştı hem çalışıyoruz hem batıyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur’un Yeşilova ilçesine ziyarette bulundu. Akşener, ilçede bir vatandaşla aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. "Hem çalışıyoruz hem batıyoruz" sözleriyle derdini Akşener'e anlatan vatandaşın videosu sosyal medyada gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin çeşitli yerlerine yaptığı ziyaretler kapsamında bugün Burdur’un Yeşilova ilçesine gitti.

Akşener, burada yanına gelen vatandaşla aralarında geçen diyaloğu "Çalışanın hakkını aldığı, üretenin kazandığı, milletimizin yüzünün güldüğü bir Türkiye’ye çok az kaldı" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaş daha sonra cebinden telefonunu çıkartıp kendisine gelen 4 bin 821 liralık elektrik faturasını Meral Akşener'e gösterdi. Gelen faturaya şaşıran Akşener, vatandaşa "alabiliriz değil mi bunu?" diye sordu.

"İşlerimiz tamamen durdu, köylü vatandaş bitiyor, biz de bitiyoruz" diyen vatandaş, "hem çalışıyoruz, hem batıyoruz" ifadelerini kullandı.

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