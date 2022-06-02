Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi

İZMİR'İN Konak ilçesinde bir kişi, yemek yemek için geldiği restoranda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kalp krizi anında kimsenin olayı fark etmemesi dikkat çekti.

Mardin'den geçici süreyle çalışmak için İzmir'e geldiği öğrenilen Mehmet Kırmızıgül (35), yemek yemeye bir restorana girdi. Masada tek başına oturan Kırmızıgül, bir anda fenalaşırken çevrede bulunan vatandaşlar ve restoran çalışanları uzun bir sürenin ardından durumu fark etti.

Kırmızıgül'ün bilinci kapalı halde olduğunu fark eden restorandakiler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Kırmızıgül, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.