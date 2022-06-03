BIST 2.608
DOLAR 16,52
EURO 17,77
ALTIN 991,02
MEDYA

TELE 1 ile Halk TV birbirine girdi! Halk TV, TELE 1'in sesini kesti isyan ettiler

CHP'ye yakın 2 yayın organı birbirine girdi. Gezi olaylarının 9. yıldönümü anmalarını takip ederken polislerce engellenen TELE 1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umur Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. TELE 1 muhabiri Engin Açar, darp edilme anını anlatırken Halk TV yayını kesti. TELE 1 "sesimizi kestiler" diye isyan etti.

Gezi olaylarının 9. yılında Taksim’de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, kendilerini darp ettikleri gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Basın açıklamasında gazeteciler yaşadıklarını anlattı.

Muhabirler Taksim'de yaşadıklarını anlattı
Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz gazetecilik faaliyetinin engellendiğini belirtti. TELE 1 muhabiri Engin Açar ise Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz’ın polis şiddeti sırasında kendisine dayanışma gösterdiğinin altını çizdi.

TELE 1'den halk TV'ye tepki
TELE 1'in aktardığına göre Yılmaz’ın açıklamasını TELE 1 kesmeden yayınladı. Halk TV ise TELE 1 muhabiri Engin Açar konuşmaya başladığı sırada apar topar yayından çıktı. Bu duruma TELE 1 sunucusu Enver Aysever, "Yapılan ayıp, sesimizi kestiler" diyerek isyan etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başakşehir’de inşaat alanında göçük! Acı haber geldi
Başakşehir’de inşaat alanında göçük! Acı haber geldi
Metroda pes dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak yumruklaştılar
Metroda pes dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak yumruklaştılar
Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya
Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya
Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
Kars’ta sağanak yağış ve dolu nedeniyle ev çöktü! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Kars’ta sağanak yağış ve dolu nedeniyle ev çöktü! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Kanal D'nin Seversin dizisi 2. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Seversin dizisi 2. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 9. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 9. bölüm fragmanı
Erdoğan'ın Gezi eylemcileri sözleri: Bunlar çürük, bunlar sürtük! Camiyi bira şişeleriyle pislediler...
Erdoğan'ın Gezi eylemcileri sözleri: Bunlar çürük, bunlar sürtük! Camiyi bira şişeleriyle pislediler...
Ekrem İmamoğlu: Onları seçimde hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Ekrem İmamoğlu: Onları seçimde hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Süleyman Soylu video paylaştı Yunanistan'a tepki
Süleyman Soylu video paylaştı Yunanistan'a tepki