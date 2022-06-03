TELE 1 ile Halk TV birbirine girdi! Halk TV, TELE 1'in sesini kesti isyan ettiler

CHP'ye yakın 2 yayın organı birbirine girdi. Gezi olaylarının 9. yıldönümü anmalarını takip ederken polislerce engellenen TELE 1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umur Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. TELE 1 muhabiri Engin Açar, darp edilme anını anlatırken Halk TV yayını kesti. TELE 1 "sesimizi kestiler" diye isyan etti.

Gezi olaylarının 9. yılında Taksim’de yapılan basın açıklamasını takip eden TELE 1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ve Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, kendilerini darp ettikleri gerekçesiyle polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Basın açıklamasında gazeteciler yaşadıklarını anlattı.

Muhabirler Taksim'de yaşadıklarını anlattı

Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz gazetecilik faaliyetinin engellendiğini belirtti. TELE 1 muhabiri Engin Açar ise Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz’ın polis şiddeti sırasında kendisine dayanışma gösterdiğinin altını çizdi.

TELE 1'den halk TV'ye tepki

TELE 1'in aktardığına göre Yılmaz’ın açıklamasını TELE 1 kesmeden yayınladı. Halk TV ise TELE 1 muhabiri Engin Açar konuşmaya başladığı sırada apar topar yayından çıktı. Bu duruma TELE 1 sunucusu Enver Aysever, "Yapılan ayıp, sesimizi kestiler" diyerek isyan etti.