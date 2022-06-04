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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Konya'yı 'ülke' ilan etti! Sosyal medyada viral oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi potlarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, şimdi de Konya'yı ülke ilan etti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya gezisi kapsamında yerel bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun daha önce Çorum'a ülke demesinin ardından şimdi de Konya'ya 'Ülke' dediği o anların videosu sosyal medyada viral oldu.

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