BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
GÜNCEL

 İzmir'de ilginç olay! Saime Sultan yalısına yıkım ekibi ve polis geldi, düğün yarıda kaldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bulunan Saime Sultan Yalısı'nda, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın gerçekleştiği gün yalıda düğün yapan vatandaşlar ise iş makineleri ve polisleri karşılarında görünce neye uğradığını şaşırırken düğünün iptal edildiği öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda dün akşam ilginç görüntüler meydana geldi. Genellikle düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Dün akşam saatlerinde iş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu öğrenilen platformları yıkmaya başladı.

Düğün sahipleri neye uğradığını şaşırdı
Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün yapılan alanda iş makineleri gören düğün sahipleri ise neye uğradığını şaşırdı. Yıkım işlemi nedeniyle düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti.

Mühür fekki yapılmış
Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir peş peşe depremlerle sarsıldı! Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi
Balıkesir peş peşe depremlerle sarsıldı! Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi
İstanbul'da meydan savaşı! 50 kişi sopa, sandalye ve kemerlerle birbirine girdi o anlar kamerada
İstanbul'da meydan savaşı! 50 kişi sopa, sandalye ve kemerlerle birbirine girdi o anlar kamerada
Cüneyt Özdemir enflasyonu eleştirdi canlı yayında çalışanlarına zam yaptı
Cüneyt Özdemir enflasyonu eleştirdi canlı yayında çalışanlarına zam yaptı
TELE 1 ile Halk TV birbirine girdi! Halk TV, TELE 1'in sesini kesti isyan ettiler
TELE 1 ile Halk TV birbirine girdi! Halk TV, TELE 1'in sesini kesti isyan ettiler
Metroda pes dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak yumruklaştılar
Metroda pes dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak yumruklaştılar
Göz gözü görmüyor! Her yeri kapladı çok fena
Göz gözü görmüyor! Her yeri kapladı çok fena
Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya
Rus devlet televizyonu açık açık ilan etti: Üçüncü dünya savaşı başladı, hedefimiz Polonya
Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
Kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
Meral Akşener vatandaşla diyaloğunu paylaştı hem çalışıyoruz hem batıyoruz
Meral Akşener vatandaşla diyaloğunu paylaştı hem çalışıyoruz hem batıyoruz
Kars’ta sağanak yağış ve dolu nedeniyle ev çöktü! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti
Kars’ta sağanak yağış ve dolu nedeniyle ev çöktü! Anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti