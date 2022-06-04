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AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerden randevu alamama sorununa açıklama! MHRS'de randevu yok

Hastanelerde muayene olunamadığı ve MHRS'den randevu alınamadığı ile ilgili şikayetlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çözümü üzerinde çalıştıkları açıklaması geldi.

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. 

MHRS'den alınamayan randevular için konuşan Erdoğan "Son dönemde devlet hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda muayene randevularındaki gecikmeler başta olmak üzere sistemdeki kimi aksaklıklar konusunda şikayetler gelmeye başladı. Salgının bitmesiyle bu sorunları gündemimize aldık, süratle çözümünü sağlayacak adımları atıyoruz." dedi.

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