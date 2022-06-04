Deniz Zeyrek'ten bomba erken seçim kulisi! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu pazarlık yapıyor

Gazeteci Deniz Zeyrek, Fox TV canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "erken seçim pazarlığı" yaptığını öne sürdü. Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde Bahçeli'nin de "Bizim adayımız da Erdoğan" diyerek, erken seçim açıklaması yapacağının kulislerde konuşulduğunu aktardı.

Muhalefet erken seçim çağrıları yapmaya, iktidar seçimin zamanında olacağını söylemeye devam ederken; gazeteci Deniz Zeyrek yeni bir iddia ortaya attı. Fox TV’deki Orta Sayfa programında konuşan Zeyrek, "Bir kulis bilgisi vereyim. İktidarla muhalefet arasında bir şey başlamış, 'Kılıçdaroğlu adaylığını açıklasın, MHP de erken seçimi açıklasın' konusunda... 'Bizim adayımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan' denilsin ve kasım ayında seçime gidilsin... İktidar ile muhalefet arasında böyle bir diyalog olduğunu biliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu adaylığını Ağustos'ta kesin açıklayacak

Zeyrek, CHP liderinin adaylığı konusunda da, "Kılıçdaroğlu benim duyduğum kadarıyla Ağustos ayında adaylığını resmen açıklamak istiyor ama onun beklentisi de seçim kararını açıklayın ben de adayımızı açıklayayım şeklinde" ifadesini kullandı.

Eş zamanlı olarak böyle bir pazarlık var

Erken seçim tartışmasının tabanında bu diyalogların olduğunu söyleyen Zeyrek, Doğan Şentürk'ün "Kılıçdaroğlu aday olursa erken seçim mi olacak?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Evet, onlar da adaylarını açıklayacaklar eş zamanlı olarak, böyle bir pazarlık var... Siyasetçilerden duyduğum bir bilgi bu."