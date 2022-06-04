Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'de mi? İstanbul alarmda 3 Afgan'ın test sonuçları bekleniyor

Koronadan sonra dünyanın yeni kabusu olmaya adaş gösterilen Maymun Çiçeği Virüsü hastalığı Türkiye'ye girdi mi? İstanbul Sultangazi'de ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneye giden Afgan uyruklu iki kişi nedeniyle 'maymun çiçeği' alarmı verildi. Maymun çiçeği şüphesiyle ambulansla hastaneye götürülen 2 kişinin test sonuçları bekleniyor.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Maymun Çiçeği virüsünün Türkiye'de görülmediğini açıklamıştı. İstanbul'da bugün yaşanan bir olay endişe yarattı. İstanbul Sultangazi'de bir eczaneye giderek ellerindeki yaralar için ilaç isteyen 2 Afgan uyruklu kişinin durumundan eczacılar şüphelenip polise ve sağlık kurumlarına haber verdi.

Ellerinin üzerinde kabarcıklar görülen 2 Afgan göçmen, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi ve ambulans tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Şüphelilere test yapıldı ve maymun çiçeği olup olmadıklarına karar vermek için testlerin sonuçları bekleniyor.