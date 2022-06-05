Sosyal medyada viral oldu: Arabama 50 liralık benzin aldım çıkan sese bakın

Üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından sosyal medyada konuşulan konuların başında akaryakıt fiyatları geliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da akaryakıta gelen yüksek zamlara tepkilerini kimi zaman eğlenceli videolarla gösteriyor. Son olarak arabasına 50 liralık benzin aldığını söyleyen kadının videosu gündem oldu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Sosyal medyanın gündeminden de yapılan zamlar düşmüyor. Yapılan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, yaptığı paylaşımla sosyal medyada viral oldu.

Genç kadının arabasının içinden yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar arabaya 50 liralık benzin aldım. Arabadan çıkan sese bakın. Arabayı çalıştırınca nasıl bir ses çıkıyor?" dedikten sonra kahkaha efekti geliyor.