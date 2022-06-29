24 saat dolmadan milyon kere izlendi! Seda Sayan ile Billie Elish'in o düeti sosyal medyayı salladı...

Şarkılarıyla, kendi adını taşıyan "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programıyla ekranlara gelen, 7.kez evlendiği Çağlar Ökten ile olan paylaşımlarıyla son zamanlarda gündem olan Seda Sayan son videosuyla olay oldu. Nazmiabin' isimli sosyal medya kullanıcısı Nazmi Özdil'in yaptığı Seda Sayan ile Billie Eilish video paylaşımı viral olurken milyonluk izlenmeye sayısıyla beğeni topladı...

Yıllardır kendi adını taşıyan "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programıyla kendinden söz ettiren, şarkılarıyla hafızalara kazınan 7.kez evlendiği Çağlar Ökten ile olan paylaşımlarıyla son zamanlarda gündem olan Seda Sayan son videosuyla gündeme bomba gibi düştü! Nazmiabin' isimli sosyal medya kullanıcısı Nazmi Özdil'in yaptığı Seda Sayan ile Billie Eilish video paylaşımı viral olurken sosyal medyada 24 saat dolmadan 2 milyon izlenme sayısına ulaştı...

Sosyal medyayı salladı

Daha önce Instagram'da Shakira ve Will I. Am düetini Cansever, Rihanna videosunu Kibariye'ye uyarladığı videoları ile ses getiren Özdil bu kez Seda Sayan & Billi Ellish montajı ile sosyal medyayı salladı.

Twitter'da büyük ilgi gördü

Seda Sayan'ın "Ah Geceler" adlı şarkısını, Billie Eilish'in "Lost Cause" adlı video klibin üzerine montajlayan Özdil, Seda Sayan'ın klibini de Billie Eilish'in Bad Guy klibine montajladı. Seda Sayan'ın başarılı bir dudak senkronizasyonu ile Billie Eilish'in şarkısını söylüyor gibi göründüğü eğlenceli video büyük ilgi gördü.

24 saat dolmadan 2 milyon kişi izledi...

Seda Sayan ile Billi Eliish montaj klip videoları kısa sürede paylaşım rekorları kırdı. Eğlenceli video Twitter'da paylaşıldıktan sonra henüz 24 saat bile olmadan 2 milyona yakın kişi tarafından görüntülendi.