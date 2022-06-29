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Ayşenur Arslan'a kendi konuğu şoku yaşattı! İstediği cevabı alamayınca bozuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı devirmek için bütün umutlarını genç kuşağa bağlayan muhalif kesim bir kez daha baltayı taşa vurdu.

CHP yakın isim Ayşenur Arslan, Halk TV'de konuk ettiği Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'na genç seçmenlerle ilgili sorduğu sorudan istediği cevabı alamayınca bozuldu.

"Gençlik sınıfsal bir kategori değil ama seçimlerde çok belirleyici etkisi olacak bir kategori" diyen Ayşenur Arslan'a cevap veren Ali Çarkoğlu şunları söyledi:

Elimdeki veriler bunu destekler bir sonuç vermiyor
"Maalesef çok büyük bir beklenti oluşturuldu. Türkiye'de genç seçmenin olduğunu hep biliyorduk. Fakat genç seçmen Türkiye'de kendi anne babalarından daha muhafazakar olabiliyor. Bu Türkiye'ye has bir özellik. Araştırmalarımızda da bu durum bizi hep şaşırtıyor. Fakat 90'larda yaşanan gelişmeler, muhafazakarlığın Türkiye'de yükselmesi bilhassa genç nesli etkiledi ve kendilerinden bir jenerasyon evvelinden daha muhafazakar olan bir halk ile karşı karşıyayız. Bu seçim için ilk defa oy kullanacaklar bu eğilimi göstermeyecekler beklentisi var fakat benim elimdeki veriler bunu destekler bir sonuç vermiyor."

Aldığı cevap karşısında neye uğradığını şaşıran Ayşenur Arslan'ın halleri dikkat çekti.

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