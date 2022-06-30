Mansur Yavaş sahneye çıktı, Ankara havası oynadı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

ABB başkanı Mansur Yavaş'ın 110 projeyi tanıtım töreninde Ankara havası oynadığı görüntüler sosyal medyada viral oldu! Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları ardından Tan Taşçı sahne aldı. Mansur Yavaş ünlü şarkıcı ile sahnede karşılıklı Ankara havası oynadı.

2019 seçimleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği, göreve başlamasının üçüncü yılında 110 projenin temel atma, açılış ve tanıtım törenindeki dikkat çeken anlar sosyal medyaya yansıdı.

Programda konuşmaların ardından sevilen sanatçı Tan Taşçı sahne aldı. Sahneye çıkan seymenler ile birlikte Tan Taşçı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'da sahneye çıktı ve Ankara havası oynadı. Ankara'ya unutulmaz anlar yaşatan Mansur Yavaş'ın görüntüleri sosyal medyayı salladı.





