Rusya AVM'ye füze ile saldırmıştı: Zelenskiy vurulma anını paylaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulma anını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden havalanan “Tu-22M3” tipi savaş uçaklarının fırlattığı “X-22” füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı.
Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.
Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birlikleri tarafından Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e çıktığını, 36 kişinin kayıp olduğunu belirtti.