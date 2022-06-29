BIST 2.451
DOLAR 16,64
EURO 17,44
ALTIN 972,19
DÜNYA

Rusya AVM'ye füze ile saldırmıştı: Zelenskiy vurulma anını paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulma anını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'nin, Rusya’nın Kursk bölgesinden havalanan “Tu-22M3” tipi savaş uçaklarının fırlattığı “X-22” füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı.

Ukrayna’nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Ukrayna’nın Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus birlikleri tarafından Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e çıktığını, 36 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
NATO Zirvesi'ne damga vuran anlar! Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında Türkçe sohbet
NATO Zirvesi'ne damga vuran anlar! Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında Türkçe sohbet
Melih Gökçek canlı yayında fena yakalandı! 'Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu'
Melih Gökçek canlı yayında fena yakalandı! 'Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu'
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
24 saat dolmadan milyon kere izlendi! Seda Sayan ile Billie Elish'in o düeti sosyal medyayı salladı...
24 saat dolmadan milyon kere izlendi! Seda Sayan ile Billie Elish'in o düeti sosyal medyayı salladı...
Sarallar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Sarallar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da selde kaybolan gence dair kahreden detay: Gözyaşları içinde bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da selde kaybolan gence dair kahreden detay: Gözyaşları içinde bekleyiş sürüyor
Ayşenur Arslan'a kendi konuğu şoku yaşattı! İstediği cevabı alamayınca bozuldu
Ayşenur Arslan'a kendi konuğu şoku yaşattı! İstediği cevabı alamayınca bozuldu
İstanbul Üsküdar'da 2 kişiye çarparak feci şekilde ölümlerine sebep olan sürücü 6 yıl hapis cezası aldı!
İstanbul Üsküdar'da 2 kişiye çarparak feci şekilde ölümlerine sebep olan sürücü 6 yıl hapis cezası aldı!
Arabanın açılır tavanından çıkıp dans ettiler, trafiği birbirine kattılar! Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye attılar
Arabanın açılır tavanından çıkıp dans ettiler, trafiği birbirine kattılar! Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye attılar
Banu Alkan kurban alışverişiyle gündeme oturdu! Afrodit bakın ne kadar ödedi...
Banu Alkan kurban alışverişiyle gündeme oturdu! Afrodit bakın ne kadar ödedi...