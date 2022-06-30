BIST 2.411
DOLAR 16,60
EURO 17,34
ALTIN 973,64
MEDYA

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Laiklerin kafası  basmıyor. Beyinsiz adamlar!

YENİ Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Akit TV'de katıldığı programda, "İslami semiyolojik düzen olmasaydı, İstanbul'un İslami kimliği dümdüz olurdu; laiklerin kafası basmıyor, beyinsiz adamlar" deyip ekledi: "Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten..."

Akit TV'de "Kürsü" isimli programa konuk olan kaplam burada cemaat, tarikat, sekülerizm ve laiklik tartışmalarına ilişkin konuşurken laiklik için "Hegel söylemiş, sekülerizmin, laikliğin bir barbarlık biçimi olduğunu söylüyor ve buna karşı direnme kaynağının İslam medeniyeti olduğunu söylüyor" diye konuştu. 

Yusuf Kaplan, "İslami semiyolojik düzen olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti, bunu anlamıyor insanlar. Salak millet. Laiklerin kafası  basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mansur Yavaş sahneye çıktı, Ankara havası oynadı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Mansur Yavaş sahneye çıktı, Ankara havası oynadı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Bakan Soylu yine gönülleri fethetti: Sel mağduru çocukların isteğini geri çevirmedi
Bakan Soylu yine gönülleri fethetti: Sel mağduru çocukların isteğini geri çevirmedi
NATO Zirvesi'ne damga vuran anlar! Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında Türkçe sohbet
NATO Zirvesi'ne damga vuran anlar! Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında Türkçe sohbet
Melih Gökçek canlı yayında fena yakalandı! 'Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu'
Melih Gökçek canlı yayında fena yakalandı! 'Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu'
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
24 saat dolmadan milyon kere izlendi! Seda Sayan ile Billie Elish'in o düeti sosyal medyayı salladı...
24 saat dolmadan milyon kere izlendi! Seda Sayan ile Billie Elish'in o düeti sosyal medyayı salladı...
'Kadayıfçı Olcay'ın katili ağabey katili çıktı
'Kadayıfçı Olcay'ın katili ağabey katili çıktı
Sarallar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Sarallar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da selde kaybolan gence dair kahreden detay: Gözyaşları içinde bekleyiş sürüyor
Kastamonu'da selde kaybolan gence dair kahreden detay: Gözyaşları içinde bekleyiş sürüyor
Ayşenur Arslan'a kendi konuğu şoku yaşattı! İstediği cevabı alamayınca bozuldu
Ayşenur Arslan'a kendi konuğu şoku yaşattı! İstediği cevabı alamayınca bozuldu