Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan: Laiklerin kafası  basmıyor. Beyinsiz adamlar!

YENİ Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Akit TV'de katıldığı programda, "İslami semiyolojik düzen olmasaydı, İstanbul'un İslami kimliği dümdüz olurdu; laiklerin kafası basmıyor, beyinsiz adamlar" deyip ekledi: "Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten..."

Akit TV'de "Kürsü" isimli programa konuk olan kaplam burada cemaat, tarikat, sekülerizm ve laiklik tartışmalarına ilişkin konuşurken laiklik için "Hegel söylemiş, sekülerizmin, laikliğin bir barbarlık biçimi olduğunu söylüyor ve buna karşı direnme kaynağının İslam medeniyeti olduğunu söylüyor" diye konuştu.

Yusuf Kaplan, "İslami semiyolojik düzen olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti, bunu anlamıyor insanlar. Salak millet. Laiklerin kafası basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada" dedi.