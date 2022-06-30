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Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür trafik magandası çıktı! 'Taleal Bedru' açıp makas attı

TRABZONSPOR'un 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün trafikte aşırı hız yaparak araçlar arasında makas attığı görüntüler olay oldu. Yıldız futbolcu hem kendini hem de trafikteki herkesi tehlikeye attı.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün trafikte çekilen videosu tepki çekti. Başarılı oyuncu emniyet kemersiz ve yüksek hızla gittiği aracını tek elle kullanırken makas attı ve hem kendisini hem yanında video çeken yakınının hayatını tehlikeye soktu. 

Porche aracıyla kaza yaptırıyordu!
Abdülkadir Ömür'ün, trafikte de diğer vatandaşların kaza yapmasına neden olacaktı. Yıldız oyuncunun trafikte Porsche marka aracıyla yaptığı tehlikeli hareketler sonrasında kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konyasporlu Ahmet Çalık'ı akıllara getirdi
Abdülkadir Ömür'ün trafikte çekilen videosu akıllara geçen Ocak ayında emniyet kemerini takmadığı için hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık’ı getirdi.

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