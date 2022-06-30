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Aysun Kayacı'nın son hali şoke etmişti! Oysa ki gerçek bambaşkaymış...

Mankenlikle başlayan kariyerine oyunculuk ile devam eden, güzelliği ile adından söz ettiren Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı ile evlendikten sonra ekranlara ara vermiş ve Londra'ya yerleşmişti. Geçtiğimiz gün Beyaz TV’de “Beyaz Magazin” isimli programının yorumcusu Bilal Özcan Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provasında olduğunu iddia etmiş ve o görüntüler ortaya çıkmıştı. Önceki gün ise “Paulaaerika" isimli sosyal medya kullanıcısı ile birebir eşleşen gelinlik videosu ortaya çıktı, şoke etti.

Bir dönemin aranan yüzlerinden olan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile adından söz ettiren Aysun Kayacı eşi Efe Kapancı ile evlendikten sonra  Londra'ya yerleşmişti. Geçtiğimiz gün Beyaz TV’de “Beyaz Magazin” isimli programının yorumcusu Bilal Özcan Kayacı'nın Dubai'de gelinlik provasında olduğunu iddia etmiş ve o görüntüler ortaya çıkmıştı. Özcan'ın o açıklamasında Aysun Kayacı’nın Dubai’de bir gelinlikçide provada olduğu belirtilmişti. Olayın gerçek yüzü ise bambaşka bir şekilde ortaya çıktı... 

Ertesi gün video silindi.

Paylaşımın sahibi gazeteci, yazar ve Beyaz TV’deki “Beyaz Magazin” isimli programının yorumcusu Bilal Özcan. Videonun paylaşıldığı neredeyse her mecrada videonun üzerinde “bilalozcannofficialy” yazdığı da görülüyordu. Fakat Bilal Özcan, 28 Haziran’da paylaştığı bu videoyu 29 Haziran’da ertesi gün silmişti. 

Gerçek bambaşka çıktı

Olayın ardından sosyal medyada arama gerçekleştirildiğinde 28 Mayıs 2022’de paylaşılan düğün fotoğraflarının bulunduğu “paulaaerika” kullanıcı adına sahip bir Instagram hesabı ile karşılaşıldı. Kullanıcı ile söz konusu iddiada yer alan kadının gelinliğinin birebir aynı olduğu dikkat çekti... 

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