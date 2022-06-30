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POLİTİKA

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi: Mesajı aldım

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Kırşehir'de bir vatandaş 6'lı masa tepkisi gösterdi. "6 kişiyle bu iş olmaz" diyen vatandaşa Babacan 'mesajı aldım' cevabını verdi.

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan iş insanları ile görüşmesi sonrası çıkışta bir vatandaştan beklenmedik 6'lı masa tepkisi ile karşılaştı.

"6 kişiyle bu iş olmaz"
Tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen Arif Karadeniz adlı vatandaş, Babacan'ın önüne geçerek "Tek başına parti kur onlarla birlikte olma, sana oy vermezsem adam değilim, 6 kişiyle bu iş olmaz" diyerek tepki "gösterdi.

"Mesajı aldım"
 Babacan'ın "mesajı aldım" dediği vatandaş, "Altı kişiyle olmaz, Kırşehir'de de olmaz. Samimiyetimle söylüyorum. Onlarla yola çıkma tek başına çık tek başına yürü" dedi. 

Babacan ise vatandaşa "Biz Deva Partisi'ni kurduk. Ben aldım mesajı ama ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" dedi.

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