Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılan Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu

Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğunda uğurlandı. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan "Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.

85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Buradaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun yüzlerce hayranı katıldı. Kalabalık cami dışına taşarken, törende oluşan yoğunluk dron ile görüntülendi. Betül Cüreklibatır hayat arkadaşı Cüneyt Arkın'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Hayranları da tabutun başında dua etti.

"Yeşilçam'ın Sultanı" Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu

Türkan Şoray çok sayıda filmde beraber rol aldığı Cüneyt Arkın'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cüneyt Arkın'ın tabutuna kapanan Şoray, gözyaşlarına boğuldu.