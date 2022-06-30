Kürtaj yasağına kızan eylemciler İncil ile top oynadı klozete attı

ABD'de kürtaj yanlısı protestocular eylemlerine devam ediyor. Son olarak göstericiler, Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil'i yere fırlatıp top oynadı sonrasında ise klozete attı.

Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının oyu ile 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden karar iptal edilmişti.

ABD'de kürtaj yasağı milyonları sokağa döküldü. Kürtaj yanlısı bir grup eylemci, bu sefer İncil ile protesto etti! İncil'i yere atan protestocular daha sonra İncil ile top oynadı ve klozete fırlattı. Paylaşılan görüntüler tepki çekti.