BIST 2.405
DOLAR 16,69
EURO 17,52
ALTIN 969,99
GÜNCEL

Ankara'da selde 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası oluşan selde 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi. Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!
Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!
Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye tokat gibi cevap: "Biz bunları yutmayız"
Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye tokat gibi cevap: "Biz bunları yutmayız"
Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...
Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...
Kürtaj yasağına kızan eylemciler İncil ile top oynadı klozete attı
Kürtaj yasağına kızan eylemciler İncil ile top oynadı klozete attı
Tokat'ta 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında isimler belli oldu işte kaza yeri
Tokat'ta 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında isimler belli oldu işte kaza yeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile ikinci gün selamlaşması da olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile ikinci gün selamlaşması da olay oldu
Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılan Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu
Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılan Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu
Kayseri'de istediği kızı annesi reddedince intihara kalkıştı
Kayseri'de istediği kızı annesi reddedince intihara kalkıştı
Aysun Kayacı'nın son hali şoke etmişti! Oysa ki gerçek bambaşkaymış...
Aysun Kayacı'nın son hali şoke etmişti! Oysa ki gerçek bambaşkaymış...
DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi: Mesajı aldım
DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'a 6'lı masa tepkisi: Mesajı aldım