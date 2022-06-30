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Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Şişli’de bir spor salonundaki soyunma odasında bulunan dolaptan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızın salonda hocalık yapan kişi olduğu belirlendi.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi’nde 17 Haziran’da gerçekleşti. Bir spor salonunda, soyunma odasında bulunan dolap içeresinden 200 Euro çalan hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda hırsızlık olayını aynı spor salonunda hocalık yapan M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi ve M.A. 24 Haziran’da çalıştığı spor salonunda yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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