BIST 2.405
DOLAR 16,69
EURO 17,52
ALTIN 969,99
GÜNCEL

Ege Denizi'nde mülteci dramı! Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde yer alan hamile kadın botta doğum yaptı.

Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, karaya çıkartılırken yeni doğum yapan anne ve bebeği ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan ve içerisinde 28 göçmenin yer aldığı bot Tekağaç mevkii yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yunan unsurlarınca geriye itilen botta arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri botta yeni doğum yapan anne ve bebeğini buldu.

Karaya çıkartılan anne ve bebeği ise yapılan görüşmelerde neticesinde ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Juvel Capta adı verilen bebek ile anne Havol Capta'nın (32) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, işlemleri yapılan göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da selde 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da selde 1 kişi hayatını kaybetti
Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!
Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!
Düğünde kendinden geçen çılgın davulcu geceye damga vurdu
Düğünde kendinden geçen çılgın davulcu geceye damga vurdu
Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...
Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...
Erdoğan NATO oturumunda liderlere video izletti iki yüzlü ülkeler gösterildi
Erdoğan NATO oturumunda liderlere video izletti iki yüzlü ülkeler gösterildi
Tokat'ta 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında isimler belli oldu işte kaza yeri
Tokat'ta 4 kişinin öldüğü minibüs kazasında isimler belli oldu işte kaza yeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile ikinci gün selamlaşması da olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile ikinci gün selamlaşması da olay oldu
Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılan Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu
Cüneyt Arkın'ın tabutuna sarılan Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu
Kayseri'de istediği kızı annesi reddedince intihara kalkıştı
Kayseri'de istediği kızı annesi reddedince intihara kalkıştı
Aysun Kayacı'nın son hali şoke etmişti! Oysa ki gerçek bambaşkaymış...
Aysun Kayacı'nın son hali şoke etmişti! Oysa ki gerçek bambaşkaymış...