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Artvin'de heyelan böyle geldi koca kayaların düşme anı görüntülendi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yol kenarında park hnalinde olan tırların üzerine heyelan geldi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan tırların üzerine gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kiyinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.
Öte yandan heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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