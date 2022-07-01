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POLİTİKA

'Eti kiloyla değil gramla alın' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'ı vatandaşın ahı çarptı! İBB'den iki maaş alıyorken daha iyiydi

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ekonomik krizin ilk dönemlerinde vatandaşlara "Eti kiloyla değil gramla alın, sebze meyveyi taneyle alın" demişti. Aynı Demirbağ şimdi ise, ekonomik kriz nedeniyle danışmanlarına bile borçlandığını belirterek, "İBB'den iki maaş alıyorken durumum daha iyiydi" dedi.

Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ı vatandaşın ahı mı çarptı? Krizin bu kadar derinden hissedilmediği dönemde "geçinemiyoruz" diyen vatandaşlara "Eti kiloyla değil gramla alın, sebze meyveyi taneyle alın" gibi tepki çeken tasarruf önerilerinde bulunan Demirbağ, şimdi kriz nedeniyle danışmanlarına bile borçlandığını söyledi. Milletvekili maaşlarının azlığından dert yanan Demirbağ, "İBB'den iki maaş alıyorken durumum daha iyiydi" dedi.

İBB'de görev yaparken iki maaş aıyordum
Tv42’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” diyen ve eleştirilerin odağı haline gelen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu. Demirbağ, büyük dağın büyük dumanının olacağını, paranın su gibi aktığını, vekil maaşlarının başka bir gelir olmazsa yetersiz olacağını söyledi. İBB'de görev yaptığı dönemde iki maaş aldığını belirten Demirbağ'ın açıklamaları şöyle: 

Utanıyorum ki, danışmanlarıma borçlanmışım
- Şu anda utanıyorum ki, danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum, 15 gün sonra alacağımız. Bayram öncesi maaşı bekliyoruz.

- Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz. Çok zor.

- Ee şimdi ben İstanbul Belediyesi’nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bi denetim bi yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum.

- İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul’da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?

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