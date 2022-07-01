Erdoğan asgari ücreti önce yüzde 25 diye açıkladı sonra düzeltti! Asgari ücret Net 5500 lira

1 Temmuz 2022 itibariyle yeni asgari ücreti net 5500 lira brüt ise 6 bin 471 lira oldu. Son dakika açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklarken ilk olarak yüzde 25 dedi, sonrasında uyarılar üzerine zammın yüzde 30 oranında olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'de uzun yıllar sonra ilk kez asgari 1 yıl içinde ikinci kez zam yapıldı. Asgari Ücret Komisyonu 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olacak asgari ücreti 3. toplantısında belirledi. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren yeni asgari ücretin açıklandığı basın toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden canlı yayınla aktarıldı.

Asgari ücret zam oranı kaç oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz itibariyle geçerli olan zammın oranını ilk başta yüzde 25 olarak duyurdu. Asgari ücretin net 5500 lira olduğunu belirten Erdoğan, sonrasında uyarılar üzerine zam oranının yüzde 25 değil yüzde 30 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması şöyle:

*Temmuz ayından geçerli olarak yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır.

*İşçi başına devletimiz tarafından işverenlere 100 lira destek verilecektir.

*Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır.

*Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

*Bu bir ara artıştır. Asıl tespiti yılbaşında yeniden gerçekleştireceğiz.

Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

1 Temmuz 2022 itibariyle net asgari ücret 5.500 lira olurken brütü ise 6 bin 471 lira oldu.