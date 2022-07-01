17 kattan atlayan adam 5 aylık bebeğin üzerine düştü! İkisi de öldü

AKIL almaz olay an be an kameralara yansıdı. Rusya'nın Voronezh kentinde 17. kattan atlayan bir adam, 5 aylık bebeğin üzerine düştü. Adam da bebek de öldü.

Rusya'nın Voronezh kentinde 17. kattan atlayan bir adam, 5 aylık bebeğin üzerine düştü. İddiaya göre bebek ve adam hayatını kaybetti. Haberde olayın ardından gelen sağlık ekipleri bebeği yeniden hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Şok geçiren annenin de tedavi altına alındığı belirtiliyor.