BIST 2.436
DOLAR 16,73
EURO 17,50
ALTIN 964,82
DÜNYA

17 kattan atlayan adam 5 aylık bebeğin üzerine düştü! İkisi de öldü

AKIL almaz olay an be an kameralara yansıdı. Rusya'nın Voronezh kentinde 17. kattan atlayan bir adam, 5 aylık bebeğin üzerine düştü. Adam da bebek de öldü.

Rusya'nın Voronezh kentinde 17. kattan atlayan bir adam, 5 aylık bebeğin üzerine düştü. İddiaya göre bebek ve adam hayatını kaybetti. Haberde olayın ardından gelen sağlık ekipleri bebeği yeniden hayata döndürmeye çalışsa da başarılı olamıyor. Şok geçiren annenin de tedavi altına alındığı belirtiliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Artvin'de heyelan böyle geldi koca kayaların düşme anı görüntülendi
Artvin'de heyelan böyle geldi koca kayaların düşme anı görüntülendi
Artvin'de heyelan felaketi kayalar tırların üstüne düştü ölü ve yaralılar var
Artvin'de heyelan felaketi kayalar tırların üstüne düştü ölü ve yaralılar var
Antalya'da sokak ortasında sevgilisinin boğazını kesti! Kadın çığlıklar atarken başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Antalya'da sokak ortasında sevgilisinin boğazını kesti! Kadın çığlıklar atarken başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı
Sultanbeyli’de kokoreççi restoranında patlama! Alev alev yandı
Sultanbeyli’de kokoreççi restoranında patlama! Alev alev yandı
Ege Denizi'nde mülteci dramı! Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı
Ege Denizi'nde mülteci dramı! Botta doğum yapan anne ve bebeğine Türkiye sahip çıktı
Ankara'da selde 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da selde 1 kişi hayatını kaybetti
Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!
Bakırköy’de korkutan yangın! Kara dumanlar etrafı sardı!
Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye tokat gibi cevap: "Biz bunları yutmayız"
Erdoğan'dan NATO zirvesinde gazeteciye tokat gibi cevap: "Biz bunları yutmayız"
Düğünde kendinden geçen çılgın davulcu geceye damga vurdu
Düğünde kendinden geçen çılgın davulcu geceye damga vurdu
Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...
Şişli'de soyunma odasında skandal görüntü! Kimsenin gelmediğinden emin oldu...