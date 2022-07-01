Ters yöne giren İETT otobüsü dehşet saçtı! Resmen savruldu
İSTANBUL Sancaktepe'de ters yöne giren İETT otobüsünün çarptığı anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Emek Mahallesi'nde tek yön kullanılan Namık Kemal Caddesi'nde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile çocuğuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı, anne kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Bu sırada kazayı gören bir esnaf, yaralanan çocuğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.