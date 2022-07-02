BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
DÜNYA

NATO'ya damga vuran gaf! Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya'daki NATO zirvesinde Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüştü. Zirvenin ardından İngiltere basını Trudeau'nun Albanese'in adını unuttuğunu yazdı.

Bu yıl İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Dünya liderleri, Madrid'de düzenlenen oturumlarda biraraya gelirken, Kanada ve Avustralya liderlerinin görüşmesinde ilginç bir an yaşandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüşen Trudeau, Albanese'in adını unuttu.

Kameralar karşısında konuşan Trudeau,  Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşamasının ardından "Büyük, ilerici liderle tanışmak bir onur. Avustralya'da bir arkadaşımız olduğu için gerçekten çok heyecanlıyız. Avustralya uzun zamandır arkadaşımız" dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese ise toplantının 'çok başarılı' olduğunu söyledi.

Albanese, 'Benzer siyasi bakış açılarımız var ve Başbakan Trudeau beni Kanada'yı ziyaret etmeye davet etti. Ben de onu Avustralya'yı ziyaret etmeye davet ettim' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Biden da, eski Avusturalya liderinin adını unutmuş, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetmişti.

KAYNAK: Daily Mail, BBC

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Libya’da eylemciler Temsilciler Meclisi'ni ateşe verdi
Libya’da eylemciler Temsilciler Meclisi'ni ateşe verdi
MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı
MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı
Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: 'Senin başında da saç kalmadı ya'
Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: 'Senin başında da saç kalmadı ya'
Erdoğan asgari ücreti önce yüzde 25 diye açıkladı sonra düzeltti! Asgari ücret Net 5500 lira
Erdoğan asgari ücreti önce yüzde 25 diye açıkladı sonra düzeltti! Asgari ücret Net 5500 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a son uyarı: Savaş istemiyoruz ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a son uyarı: Savaş istemiyoruz ama...
Ters yöne giren İETT otobüsü dehşet saçtı! Resmen savruldu
Ters yöne giren İETT otobüsü dehşet saçtı! Resmen savruldu
17 kattan atlayan adam 5 aylık bebeğin üzerine düştü! İkisi de öldü
17 kattan atlayan adam 5 aylık bebeğin üzerine düştü! İkisi de öldü
Artvin'de heyelan böyle geldi koca kayaların düşme anı görüntülendi
Artvin'de heyelan böyle geldi koca kayaların düşme anı görüntülendi
Artvin'de heyelan felaketi kayalar tırların üstüne düştü ölü ve yaralılar var
Artvin'de heyelan felaketi kayalar tırların üstüne düştü ölü ve yaralılar var
'Eti kiloyla değil gramla alın' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'ı vatandaşın ahı çarptı! İBB'den iki maaş alıyorken daha iyiydi
'Eti kiloyla değil gramla alın' diyen AK Partili Zülfü Demirbağ'ı vatandaşın ahı çarptı! İBB'den iki maaş alıyorken daha iyiydi