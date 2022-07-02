NATO'ya damga vuran gaf! Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İspanya'daki NATO zirvesinde Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüştü. Zirvenin ardından İngiltere basını Trudeau'nun Albanese'in adını unuttuğunu yazdı.

Bu yıl İspanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Dünya liderleri, Madrid'de düzenlenen oturumlarda biraraya gelirken, Kanada ve Avustralya liderlerinin görüşmesinde ilginç bir an yaşandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüşen Trudeau, Albanese'in adını unuttu.

Kameralar karşısında konuşan Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşamasının ardından "Büyük, ilerici liderle tanışmak bir onur. Avustralya'da bir arkadaşımız olduğu için gerçekten çok heyecanlıyız. Avustralya uzun zamandır arkadaşımız" dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese ise toplantının 'çok başarılı' olduğunu söyledi.

Albanese, 'Benzer siyasi bakış açılarımız var ve Başbakan Trudeau beni Kanada'yı ziyaret etmeye davet etti. Ben de onu Avustralya'yı ziyaret etmeye davet ettim' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz eylül ayında ABD Başkanı Biden da, eski Avusturalya liderinin adını unutmuş, Scott Morrison'dan "aşağıdaki adam" olarak bahsetmişti.

KAYNAK: Daily Mail, BBC