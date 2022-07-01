BIST 2.444
DOLAR 16,77
EURO 17,48
ALTIN 974,30
GÜNCEL

MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi; Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verdi. MSB, ayrıca eğitim görüntülerinin olduğu bir video da paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Bakan Kirişci Düzce'de incelemelerde bulundu: “Maddi kayıplar yerine getirilecek”
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Nureddin Nebati: Size ve Cumhurbaşkanımıza söz verdim, enflasyon düşecek
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçaklamıştı: O cani tutuklandı
Sokak ortasında genç kadını boğazından bıçaklamıştı: O cani tutuklandı
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! 128 milyar dolar iftirası tescillendi!
CHP, Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek! 128 milyar dolar iftirası tescillendi!
Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu
Süper Lig'de fikstür çekiminin tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci: Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi!
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci: Jorge Jesus ve Ali Koç'a söz verdi!
Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti
Salah, Liverpool ile yeni sözleşme imzaladı, kulüp tarihine geçti
ABD bir kez daha başarısız oldu! Rusya'ya gözdağı vereceklerdi...
ABD bir kez daha başarısız oldu! Rusya'ya gözdağı vereceklerdi...
Türkiye ile Ermenistan arasında kritik mutabakat!
Türkiye ile Ermenistan arasında kritik mutabakat!