MSB duyurdu: Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimini tamamlandığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi; Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan, İngiltere, Ürdün, Pakistan ve NATO unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya’da başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verdi. MSB, ayrıca eğitim görüntülerinin olduğu bir video da paylaştı.